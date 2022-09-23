***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 17:29
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 830000000 TRY Yurtiçi 23.09.2021 23.09.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 800000000 TRY Yurtiçi 16.12.2021 16.12.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1275000000 TRY Yurtiçi 07.04.2022 07.04.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1390000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 210000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064992
BIST
17:283.290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,97
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:2818,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1028
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4214
En Düşük
18,3035
17:2817,8946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1467
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8798
17:28974,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,08
|Açılış
|: 974,81
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KRPLS
|7,37
|190.745.459
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.017.649
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|14.865.528
|% 10,00
|
|VESTL
|35,76
|1.205.727.483
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.656.503
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.213.935
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.487.286
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.584.415
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.209.850
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|29.725.691
|% -9,96
|
|THYAO
|70,75
|4.468.134.589
|% -0,77
|
|SASA
|61,00
|2.813.220.872
|% 5,08
|
|SAHOL
|27,18
|1.755.705.066
|% -0,29
|
|SISE
|27,08
|1.531.608.317
|% -1,60
|
|VAKBN
|7,61
|1.498.332.465
|% -1,81
|
|EKGYO
|3,98
|1.407.249.139
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,49
|1.069.391.485
|% 5,90
|
|VAKBN
|7,61
|1.498.332.465
|% -1,81
|
|HALKB
|7,65
|1.261.255.236
|% -1,92
|
|DOHOL
|5,28
|839.734.103
|% 0,57
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4082
|18,4147
|% 0,52
|
|Euro
|17,9068
|17,9184
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,1507
|20,2517
|% -1,93
|
|Frank
|18,7429
|18,8558
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8783
|4,9028
|% 0,56
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-26,95
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.657
|6.772
|10,00
|
|Yarım
|3.236
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,43
|
|B. Petrol
|85,85
|85,85
|-4,61
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40IZMDC
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 651, 234 adet işlem
-
17:39KRSTL
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 200 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 3, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 47, 162.00 milyon TL de
-
17:38SKBNK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 749, 553 adet işlem
-
17:37HKTM
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 33.92 lira fiyatla işlem gören hissede 919, 497 adet işlem