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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 17:29
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 830000000 TRY Yurtiçi 23.09.2021 23.09.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 800000000 TRY Yurtiçi 16.12.2021 16.12.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1275000000 TRY Yurtiçi 07.04.2022 07.04.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1390000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 210000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064992


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BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 7,37 190.745.459 % 10,00  
ULKER 21,78 149.017.649 % 10,00  
GLBMD 13,53 14.865.528 % 10,00  
VESTL 35,76 1.205.727.483 % 9,96  
DESA 28,74 17.656.503 % 9,95  
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17:26 Alış Satış %  
Dolar 18,4082 18,4147 % 0,52  
Euro 17,9068 17,9184 % -0,68  
Sterlin 20,1507 20,2517 % -1,93  
Frank 18,7429 18,8558 % 0,44  
Riyal 4,8783 4,9028 % 0,56  
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17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.645 -26,95  
Altın Gr. 973 973 -10,60  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.657 6.772 10,00  
Yarım 3.236 3.301 0,00  
Çeyrek 1.623 1.651 1,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 -0,82  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 -0,43  
B. Petrol 85,85 85,85 -4,61  
Seans Raporu 17:26
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