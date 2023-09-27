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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2023 18:06
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 830000000 TRY Yurtiçi 23.09.2021 23.09.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 800000000 TRY Yurtiçi 16.12.2021 16.12.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1275000000 TRY Yurtiçi 07.04.2022 07.04.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1390000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 210000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 2300000000 TRY Yurtiçi 31.08.2023 31.08.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197687


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 130,90 985.919.292 % 10,00  
TETMT 2.854,30 123.502.443 % 10,00  
REEDR 14,96 1.114.660.019 % 10,00  
YEOTK 286,00 1.177.172.311 % 10,00  
SELVA 18,70 24.997.150 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,3044 27,3096 % 0,24  
Euro 28,7595 28,7762 % -0,09  
Sterlin 33,0543 33,2201 % 0,21  
Frank 29,5961 29,7744 % -0,01  
Riyal 7,2585 7,2949 % 0,34  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 -19,57  
Altın Gr. 1.653 1.653 -10,14  
Cumhuriyet 11.270 11.440 -69,00  
Tam 11.016 11.115 -43,00  
Yarım 5.525 5.580 -22,00  
Çeyrek 2.754 2.790 -11,00  
Gümüş.Ons 22,54 22,57 -0,30  
Gümüş Gr. 19,89 19,90 -0,11  
B. Petrol 94,42 94,42 1,99  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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