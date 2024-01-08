***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.01.2024 12:26
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 830000000 TRY Yurtiçi 23.09.2021 23.09.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 800000000 TRY Yurtiçi 16.12.2021 16.12.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1275000000 TRY Yurtiçi 07.04.2022 07.04.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1390000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 210000000 TRY Yurtiçi 25.08.2022 25.08.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 2300000000 TRY Yurtiçi 31.08.2023 31.08.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 1900000000 TRY Yurtiçi 28.12.2023 28.12.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233821
BIST