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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.03.2024 14:53
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
AKİF CAHİT ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
BOZKURT ÇÖTELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
ÖZDEN ÖNALDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259156


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BIST En Aktif Hisseler15:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 196,10 72.337.030 % 9,98  
REEDR 62,85 2.558.039.551 % 9,97  
ARTMS 65,60 243.259.346 % 9,97  
PEGYO 20,84 64.530.713 % 9,97  
KLNMA 34,86 7.159.384 % 9,97  
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15:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2108 32,2201 % 0,28  
Euro 35,1321 35,1430 % 0,09  
Sterlin 41,2816 41,4886 % -0,08  
Frank 36,6994 36,8834 % 0,11  
Riyal 8,6333 8,6766 % -0,06  
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15:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,14 25,16 % 0,66  
Platin 940,29 943,23 % 0,66  
Paladyum 1.092,01 1.096,09 % 0,66  
Brent Pet. 84,97 84,97 % 0,66  
Altın Ons 2.162,80 2.163,14 % 0,66  
Seans Raporu 15:05
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