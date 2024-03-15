***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2024 14:53
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Bağımsız Üye Değil
AKİF CAHİT ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
BOZKURT ÇÖTELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
ÖZDEN ÖNALDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259156
BIST
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15:058.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -28,12
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0532,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0905
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0535,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0324
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:052.240,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,85
|Açılış
|: 2.240,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:05
|DOBUR
|196,10
|72.337.030
|% 9,98
|
|REEDR
|62,85
|2.558.039.551
|% 9,97
|
|ARTMS
|65,60
|243.259.346
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|47.283.257
|% -9,98
|
|DGATE
|47,42
|29.842.326
|% -8,28
|
|MTRKS
|77,00
|81.858.278
|% -7,89
|
|KLRHO
|49,26
|40.897.058
|% -6,88
|
|THYAO
|271,00
|3.137.576.972
|% -0,28
|
|ASTOR
|101,50
|2.765.305.327
|% -3,52
|
|REEDR
|62,85
|2.558.039.551
|% 9,97
|
|MIATK
|71,95
|2.156.991.948
|% 1,34
|
|EREGL
|44,72
|1.989.627.159
|% 0,86
|
|ISCTR
|10,41
|920.706.214
|% 0,19
|
|ZOREN
|5,13
|312.930.332
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,89
|605.400.644
|% -0,09
|
|ADESE
|2,81
|152.647.817
|% 1,08
|
|EREGL
|44,72
|1.989.627.159
|% 0,86
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2108
|32,2201
|% 0,28
|
|Euro
|35,1321
|35,1430
|% 0,09
|
|Sterlin
|41,2816
|41,4886
|% -0,08
|
|Frank
|36,6994
|36,8834
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6333
|8,6766
|% -0,06
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,16
|% 0,66
|
|Platin
|940,29
|943,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.092,01
|1.096,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,80
|2.163,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:05
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-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 16 kaybederek (% -0.49 ) 9, 388
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15:20XU100
Endeks 8, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 40, 629.00 milyon TL de
-
15:20DOFER
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 241 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 601, 370 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 601, 370 adet işlem