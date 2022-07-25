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***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.07.2022 19:37
***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/07/2022
Karar Sayısı
2022-39
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan, dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
Tarafımızca incelendiği, Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın  yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek  herhangi bir eksiklik içermediği, Şirketimizdeki görev  ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin  aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin  gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu,  karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Mehmet Erkan Akbulut                                                         Bozkurt Çöteli
  Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047635


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