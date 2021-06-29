***YKGYO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***YKGYO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi YKGYO Zorunlu Pay Alımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler YKGYOİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 1900Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 21.06.2021Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 02.07.2021Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7 Hamiline Değil YOKTUR 4,6587Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7 21.06.2021 0 0 0 0 0B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7 22.06.2021 0 0 0 0 0B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7 23.06.2021 0 0 0 0 0B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7 24.06.2021 0 0 0 0 0B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7 25.06.2021 0 0 0 0 0B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7 28.06.2021 0 0 0 0 0B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7 29.06.2021 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarKoray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A) grubu imtiyazlı paylarının çoğunluğuna 17.05.2021 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılan pay devirleri ile sahip olduğundan yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla sağlamış ve Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 24.02.2021 tarihinde pay sahibi olan Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait payların satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (B) grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 17.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.Pay alım teklifi fiyatı YKGYO'nun 1 TL nominal değerli (B) Grubu payları için pay başına 4,6587 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında imzalanan 24.02.2021 tarihli "Pay Devir Sözleşmesi" uyarınca A ve B grubu paylara ilişkin satış bedeli 2,4750 TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte, tahsil edilecek toplam 30.145.500 TL'nin 18.270.000 TL'sinin peşin, kalan 11.875.500 TL'sinin ise senetle ödenmesi, senetle ödenen tutar 2020 yılı değerleme raporunda "İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Göktürk Köyü, 200 ada,1 parselde kayıtlı arsa" (Göktürk arsası) için takdir edilen 39.000.000 TL'nin %30,45'i esas alınarak belirlendiğinden, anılan taşınmazın inşaat ruhsatı alındığında veya anılan taşınmaz üçüncü kişilere satıldığında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek uyarlama işlemleri nedeniyle, pay alım teklifine konu (B) Grubupaylar için ödenecek fiyatın artması ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 1 TL nominal değerli 1 adet pay için hesaplanacak pay başına devir bedelinin pay alım teklifi fiyatını geçmesi halinde, aradaki farkın pay alım teklifine cevap veren ortaklaraödeme yapılması gerekecektir.Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 21.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'inwww.yapikredikoray.comve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ninwww.a1capital.com.truzantılıinternet sitelerinde yer almaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Koray GYO Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdfEK: 2 Koray GYO Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 3 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944912BIST