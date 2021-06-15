***YKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
15.06.2021 18:24
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ANA PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Bülten Adı
YAPI KREDI KORAY GMYO
Yeni Bülten Adı
KORAY GMYO
Eski Kod
YKGYO
Yeni Kod
KGYO
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/07/2021
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş."nin ticaret unvanının "KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 16/06/2021 tarihinden itibaren "KORAY GMYO" olarak mevcut "YKGYO" işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "KGYO" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942458
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0779
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1061
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05511,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,88
|Açılış
|: 511,08
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|553.531
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.372.900
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.371.263
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.422.307
|% 9,84
|
|TKURU
|127,80
|1.706.933
|% -10,00
|
|BERA
|23,22
|51.993.825
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|435.865
|% -9,93
|
|BAYRK
|10,79
|16.207.209
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|EKGYO
|2,19
|1.424.909.286
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.401.749.832
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.213.507.151
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.198.209.327
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|824.919.195
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.424.909.286
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.401.749.832
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|577.362.294
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|650.970.492
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.213.507.151
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5449
|8,5471
|% 0,92
|
|Euro
|10,3636
|10,3734
|% 1,03
|
|Sterlin
|11,9966
|12,0567
|% 0,72
|
|Frank
|9,4689
|9,5259
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2711
|2,2825
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,59
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem