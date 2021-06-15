***YKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***YKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [YKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarANA PAZARŞirketin Eski UnvanıYAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıKORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Eski Bülten AdıYAPI KREDI KORAY GMYOYeni Bülten AdıKORAY GMYOEski KodYKGYOYeni KodKGYOKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/07/2021AçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş."nin ticaret unvanının "KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 16/06/2021 tarihinden itibaren "KORAY GMYO" olarak mevcut "YKGYO" işlem kodu 01/07/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "KGYO" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942458BIST