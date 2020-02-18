***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 15:06
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819855
BIST
16:46119.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.450,35
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:466,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:466,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:46310,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,22
|Açılış
|: 310,50
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,64
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,53
|513.619.029
|% 16,82
|
|MNDRS
|1,92
|243.140.396
|% 15,66
|
|BOSSA
|12,01
|62.718.316
|% 13,30
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|RAYSG
|4,28
|8.718.108
|% -8,94
|
|HUBVC
|36,14
|98.296.202
|% -8,69
|
|VKING
|3,81
|5.342.145
|% -8,19
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|EDIP
|2,32
|20.653.810
|% -7,57
|
|GSRAY
|3,55
|1.513.189.099
|% 2,90
|
|THYAO
|14,93
|1.505.641.492
|% -2,35
|
|ASELS
|28,96
|1.167.442.746
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,89
|624.732.590
|% 0,70
|
|ODAS
|2,29
|564.436.389
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,55
|1.513.189.099
|% 2,90
|
|ODAS
|2,29
|564.436.389
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,64
|350.050.897
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,89
|624.732.590
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,96
|377.358.877
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8824
|7,9219
|% 0,58
|
|Frank
|6,1492
|6,1862
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|9,81
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.046
|2.097
|17,47
|
|Yarım
|989
|1.015
|8,45
|
|Çeyrek
|496
|507
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|-1,19
|
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