***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 13:59
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824144
BIST
16:45111.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 755,13
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
16:456,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
16:456,7802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0457
|Açılış
|: 6,7790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
16:45321,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,52
|Açılış
|: 321,40
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.144.051
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,25
|34.599.668
|% 16,91
|
|OZBAL
|2,07
|15.862.829
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.571.100
|% 14,84
|
|TKNSA
|8,88
|343.772.124
|% 10,04
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,22
|7.181.086
|% -6,33
|
|SONME
|5,77
|6.739.419
|% -5,56
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|ASELS
|30,30
|1.494.774.746
|% -0,59
|
|THYAO
|11,86
|927.669.435
|% -2,95
|
|GARAN
|10,46
|534.843.908
|% 2,65
|
|KARSN
|1,93
|533.828.078
|% 1,58
|
|HALKB
|6,36
|368.530.894
|% -2,00
|
|KARSN
|1,93
|533.828.078
|% 1,58
|
|ODAS
|2,12
|321.501.481
|% -2,75
|
|EKGYO
|1,49
|201.447.951
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|305.347.417
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|152.657.184
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7854
|7,8244
|% -0,09
|
|Frank
|6,3402
|6,3784
|% -0,32
|
|Riyal
|1,6193
|1,6274
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|4,40
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.165
|32,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,86
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|15,41
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,56
|52,56
|0,70
|
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