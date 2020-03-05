***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2020 10:44
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824491
BIST
14:45112.667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.881,54
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:456,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:456,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:45322,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,90
|Açılış
|: 322,10
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.315
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,21
|59.020.842
|% 10,30
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|DGATE
|9,11
|81.455.616
|% 9,76
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,06
|49.547.138
|% -8,11
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.768.704
|% -5,80
|
|ASELS
|30,42
|509.171.508
|% 2,15
|
|THYAO
|11,91
|464.473.356
|% 1,36
|
|GARAN
|10,55
|310.988.571
|% 1,83
|
|ODAS
|2,17
|230.002.096
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,58
|203.736.688
|% 0,78
|
|ODAS
|2,17
|230.002.096
|% 3,33
|
|KARSN
|1,94
|167.423.307
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|203.736.688
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,35
|60.735.023
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,76
|112.573.949
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8243
|7,8636
|% 0,35
|
|Frank
|6,3586
|6,3969
|% 0,49
|
|Riyal
|1,6158
|1,6239
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,65
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,43
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|0,70
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
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|B. Petrol
|51,22
|51,22
|0,09
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