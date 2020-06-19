***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 14:44
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852011
BIST
16:02113.861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.366,03
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
16:026,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8341
16:027,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6749
16:02382,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,31
|Açılış
|: 382,17
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,90
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|39.040.661
|% 9,92
|
|ULAS
|3,73
|7.219.767
|% 9,06
|
|TCELL
|17,30
|1.738.243.274
|% 6,59
|
|AKSGY
|3,96
|45.583.820
|% 6,17
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|SANEL
|5,22
|27.185.502
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.187.283
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.358.185
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,09
|2.526.477.235
|% 1,64
|
|TCELL
|17,30
|1.738.243.274
|% 6,59
|
|ASELS
|33,52
|1.701.719.987
|% 2,82
|
|TSPOR
|7,85
|724.589.332
|% -2,48
|
|GARAN
|8,18
|687.259.535
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,09
|2.526.477.235
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,87
|361.440.207
|% -1,58
|
|TSKB
|1,26
|196.913.395
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|250.857.884
|% 0,51
|
|PETKM
|4,10
|511.808.427
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4658
|8,5083
|% -0,31
|
|Frank
|7,1822
|7,2255
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|12,17
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.499
|12,30
|
|Tam
|2.551
|2.562
|10,60
|
|Yarım
|1.243
|1.253
|6,10
|
|Çeyrek
|623
|627
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,18
|
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