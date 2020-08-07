***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:38
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866392
BIST
11:56989
En Yüksek
|Değişim
|: -4,37%
|| -45,20
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
989
11:567,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1254
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3677
En Düşük
7,2144
11:568,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1005
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,5597
11:56487,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 7,99
|Açılış
|: 487,42
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,11
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|38.913.084
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|124.470.698
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|219.231
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,35
|31.950.380
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.273.669
|% -10,00
|
|METRO
|1,62
|27.538.199
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.852.744
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|6.072.645
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|821.345.871
|% -8,99
|
|SISE
|5,80
|533.500.251
|% 0,87
|
|GARAN
|6,30
|403.959.080
|% -2,63
|
|ASELS
|14,44
|371.607.198
|% -5,44
|
|AKBNK
|4,57
|307.678.218
|% -2,77
|
|EKGYO
|1,72
|821.345.871
|% -8,99
|
|TSKB
|1,00
|104.731.375
|% -3,85
|
|SISE
|5,80
|533.500.251
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,40
|201.954.698
|% -7,34
|
|YKBNK
|1,97
|152.533.230
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,6056
|9,6538
|% 1,46
|
|Frank
|8,0176
|8,0659
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.062
|-1,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.335
|-9,20
|
|Tam
|3.299
|3.471
|10,70
|
|Yarım
|1.602
|1.672
|-4,60
|
|Çeyrek
|803
|841
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|28,37
|28,42
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,25
|