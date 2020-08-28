***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 10:32
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871535
BIST
13:201.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:207,3287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3227
13:208,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:20460,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,14
|Açılış
|: 460,34
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:20
|RALYH
|6,49
|19.893.558
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.191.722
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|QNBFL
|126,40
|1.361.230
|% -6,99
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|PETKM
|4,08
|598.877.965
|% -0,24
|
|KRDMD
|3,05
|597.299.556
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,20
|478.115.958
|% 7,00
|
|ZOREN
|2,86
|455.028.079
|% 6,32
|
|GARAN
|6,97
|399.628.447
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|597.299.556
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,86
|455.028.079
|% 6,32
|
|PETKM
|4,08
|598.877.965
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,20
|478.115.958
|% 7,00
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3251
|7,3287
|% -0,39
|
|Euro
|8,7149
|8,7217
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7070
|9,7557
|% 0,38
|
|Frank
|8,0757
|8,1243
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9488
|1,9585
|% -0,24
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|21,99
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|-0,16
|