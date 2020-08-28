***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 17:35
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871621
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
18:058,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7486
En Düşük
8,6699
18:05464,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 8,51
|Açılış
|: 464,39
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,26
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|TKURU
|141,60
|439.102
|% 9,94
|
|ULAS
|2,90
|46.124.639
|% 9,85
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|TRGYO
|3,66
|113.459.041
|% -4,19
|
|AKSGY
|2,75
|11.565.225
|% -4,18
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|CEMAS
|1,54
|160.544.992
|% 0,65
|
|KATMR
|4,11
|158.254.597
|% 1,99
|
|PGSUS
|47,00
|117.186.875
|% -1,05
|
|CRFSA
|7,73
|111.937.475
|% 2,93
|
|IHLGM
|1,48
|71.574.215
|% -1,33
|
|HLGYO
|2,09
|71.598.282
|% -1,42
|
|ODAS
|2,53
|46.438.172
|% 2,85
|
|CUSAN
|5,62
|101.856.556
|% -4,10
|
|ULAS
|2,90
|46.124.639
|% 9,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3297
|7,3372
|% -0,27
|
|Euro
|8,7206
|8,7402
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7578
|9,8068
|% 0,90
|
|Frank
|8,0853
|8,1340
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9498
|1,9596
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|40,17
|
|Altın Gr.
|465
|465
|8,82
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,13
|
|B. Petrol
|45,79
|45,79
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
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17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
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17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem