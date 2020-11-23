***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2020 16:12
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889555
BIST
16:481.322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:487,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,2484
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8974
En Düşük
7,6149
16:489,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 0,3186
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4000
En Düşük
9,0241
16:48469,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 10,34
|Açılış
|: 469,19
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EGEEN
|1.557,00
|210.572.631
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.722.103
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.509.455
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|TDGYO
|12,38
|8.908.965
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,06
|1.923.854.724
|% 6,74
|
|SISE
|7,12
|1.911.202.730
|% 1,42
|
|GARAN
|9,19
|1.902.234.822
|% -2,75
|
|THYAO
|12,07
|1.797.704.474
|% 1,60
|
|KRDMD
|4,89
|1.459.585.746
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,06
|1.923.854.724
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,89
|1.459.585.746
|% 1,66
|
|SISE
|7,12
|1.911.202.730
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,01
|668.532.259
|% -2,59
|
|GARAN
|9,19
|1.902.234.822
|% -2,75
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8581
|7,8674
|% 3,26
|
|Euro
|9,3502
|9,3603
|% 3,52
|
|Sterlin
|10,4281
|10,4804
|% 3,27
|
|Frank
|8,5687
|8,6203
|% 2,89
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% 2,55
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-5,04
|
|Altın Gr.
|467
|467
|8,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|39,00
|
|Tam
|3.097
|3.176
|42,85
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|20,73
|
|Çeyrek
|751
|768
|10,36
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,66
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:02KAPLM
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 896 adet işlem
-
17:00YESIL
Yüzde 9.99 oranında artışla 64.40 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 028 adet işlem
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 8 kaybederek (% -0.15 ) 1, 197
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HLGYO, YESIL, BMELK, ATEKS, EGEEN, SUMAS, RTALB, ALCAR, MTRYO, BAKAB
-
16:59
BRYAT, PAGYO, HLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında