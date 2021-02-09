***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 11:25
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908554
BIST
12:441.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,82
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:447,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:448,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:44421,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,82
|Açılış
|: 421,28
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:44
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|50.306.894
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,98
|16.349.013
|% 9,97
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KATMR
|5,00
|141.366.624
|% -5,30
|
|NIBAS
|31,64
|11.356.175
|% -4,98
|
|RALYH
|4,79
|5.308.470
|% -4,96
|
|KOZAL
|139,40
|1.598.721.642
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,60
|1.552.419.113
|% -3,35
|
|GARAN
|10,09
|1.021.242.727
|% 2,54
|
|PETKM
|5,35
|926.177.773
|% 3,08
|
|SISE
|7,80
|750.647.067
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,60
|1.552.419.113
|% -3,35
|
|DOHOL
|3,62
|659.800.487
|% -1,09
|
|PETKM
|5,35
|926.177.773
|% 3,08
|
|TSKB
|1,82
|306.707.698
|% 1,11
|
|SKBNK
|1,47
|240.260.186
|% 0,68
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0843
|7,0870
|% 0,20
|
|Euro
|8,5850
|8,5892
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,7526
|9,8015
|% 0,58
|
|Frank
|7,9069
|7,9546
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8857
|1,8952
|% 0,24
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,44
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.784
|2.854
|19,84
|
|Yarım
|1.345
|1.381
|9,60
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|60,87
|60,87
|0,17
|