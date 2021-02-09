***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 16:07
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908613
BIST
17:461.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,44
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:467,0827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:468,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:46418,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,86
|Açılış
|: 418,31
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ERBOS
|60,50
|130.743.824
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|44.639.477
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.630.910
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|18.948.594
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|137,10
|4.741.259.334
|% 2,01
|
|GARAN
|10,19
|2.371.061.342
|% 3,56
|
|EKGYO
|2,59
|2.135.682.120
|% -3,72
|
|PETKM
|5,31
|1.510.554.235
|% 2,31
|
|SISE
|7,75
|1.392.338.626
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,59
|2.135.682.120
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,97
|1.041.449.993
|% 1,71
|
|TSKB
|1,82
|535.131.469
|% 1,11
|
|PETKM
|5,31
|1.510.554.235
|% 2,31
|
|DOHOL
|3,55
|991.504.693
|% -3,01
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0783
|7,0820
|% 0,12
|
|Euro
|8,5644
|8,5694
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7363
|9,7851
|% 0,41
|
|Frank
|7,8952
|7,9427
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8825
|1,8919
|% 0,07
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,29
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,31
|60,31
|-0,39
|
Seans Raporu
17:44
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, GARAN, VAKBN
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 59 artarak (% 1.16 ) 1, 362
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