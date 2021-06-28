***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 14:57
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944477
BIST
15:011.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,69
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:018,7418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0225
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:0110,4171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0494
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
15:01498,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,27
|Açılış
|: 498,80
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TKURU
|246,40
|6.011.008
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.728.940
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.762.058
|% 9,98
|
|SERVE
|15,98
|294.922
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|14.863.389
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.913.954
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.486.012
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|759.022.010
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,94
|715.479.398
|% -5,37
|
|THYAO
|14,03
|650.361.781
|% -1,75
|
|SASA
|29,18
|456.261.284
|% -0,48
|
|KRDMD
|6,66
|369.267.291
|% -2,20
|
|EKGYO
|1,94
|715.479.398
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,18
|306.226.208
|% -1,36
|
|GARAN
|8,17
|759.022.010
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,08
|63.323.172
|% -1,82
|
|AKBNK
|5,33
|310.394.145
|% -0,19
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7377
|8,7418
|% -0,26
|
|Euro
|10,4118
|10,4171
|% -0,47
|
|Sterlin
|12,1066
|12,1673
|% -0,21
|
|Frank
|9,4557
|9,5127
|% -0,64
|
|Riyal
|2,3244
|2,3360
|% -0,24
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-7,36
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-20,80
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,06
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,15
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 25 kaybederek (% -0.83 ) 1, 221
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, TACTR, YESIL, ERBOS, DAGHL, TKURU, SELVA, KUTPO, YAPRK, VANGD
-
15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, CEOEM, SAMAT, DENGE
-
15:13
TUCLK, AKSUE, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:13
UZERB, SAMAT, CMBTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında