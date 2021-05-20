***YKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 13:10
***YKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YKGYO
Açıklamalar Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936940
BIST
13:131.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,15
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:138,3820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:1310,2345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0141
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:13502,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,81
|Açılış
|: 502,90
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,67
BIST En Aktif Hisseler13:13
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|EUYO
|4,63
|2.380.878
|% 8,94
|
|JANTS
|86,95
|255.714.997
|% 8,82
|
|ALMAD
|2,48
|2.908.452
|% 8,77
|
|FENER
|30,60
|288.011.644
|% 7,59
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|IHGZT
|1,22
|12.178.683
|% -7,58
|
|SRVGY
|81,40
|6.610.812
|% -6,65
|
|NTGAZ
|10,19
|38.212.693
|% -6,43
|
|MMCAS
|7,30
|100.934
|% -5,19
|
|JANTS
|86,95
|255.714.997
|% 8,82
|
|EKGYO
|1,95
|166.200.509
|% -0,51
|
|PGSUS
|81,50
|127.701.933
|% -0,67
|
|KLKIM
|14,77
|98.615.172
|% -3,97
|
|OSTIM
|2,61
|87.665.325
|% 5,24
|
|OSTIM
|2,61
|87.665.325
|% 5,24
|
|IHLGM
|1,06
|26.052.883
|% -0,93
|
|ODAS
|2,49
|30.081.420
|% 0,81
|
|ZRGYO
|1,60
|17.843.637
|% 0,00
|
|CANTE
|6,79
|67.284.523
|% 2,57
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3797
|8,3820
|% -0,36
|
|Euro
|10,2274
|10,2345
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,8089
|11,8681
|% -0,24
|
|Frank
|9,2619
|9,3177
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2293
|2,2405
|% -0,32
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-1,09
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|12,00
|
|Tam
|3.305
|3.390
|-18,04
|
|Yarım
|1.597
|1.640
|-8,73
|
|Çeyrek
|801
|820
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|-1,21
|