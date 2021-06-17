***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.05.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.04.2021Genel Kurul Tarihi 17.05.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 17 Mayıs 2021 tarihli Olm/942814BIST