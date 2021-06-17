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***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2021 13:31



***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 17.05.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.04.2021
Genel Kurul Tarihi 17.05.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 17 Mayıs 2021 tarihli Olm/942814


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -39,41  
Altın Gr. 496 497 -5,45  
Cumhuriyet 3.292 3.341 -93,00  
Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 -1,08  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 -0,21  
B. Petrol 73,18 73,18 -1,21  
Seans Raporu 18:05
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