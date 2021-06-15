***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Barış Dikmen'in kendi isteğiyle görevinden ayrılması nedeniyle, yerine Sn. Erdal Karagül'ün Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Sn. Barış Dikmen'in yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.1972 İstanbul doğumlu olan Sn.Erdal KaragülUludağ Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitirmiştir. 1993 yılında iş hayatına atılmış , Arçelik , Çalık Holding gibi Türkiye'nin sayılı holding ve şirketlerinde Mali İşler Müdürlüğü,Mali İşler Direktörlüğü görevlerinde , 2014 yılından günümüze kadar da İnşaat ve Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firmada Mali İşler Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. Denetim ve UFRS yüksek lisansı yapmıştır .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942472BIST