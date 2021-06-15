***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 19:04
***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Barış Dikmen'in kendi isteğiyle görevinden ayrılması nedeniyle, yerine Sn. Erdal Karagül'ün Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Sn. Barış Dikmen'in yerine Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
1972 İstanbul doğumlu olan Sn.Erdal Karagül
Uludağ Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitirmiştir. 1993 yılında iş hayatına atılmış , Arçelik , Çalık Holding gibi Türkiye'nin sayılı holding ve şirketlerinde Mali İşler Müdürlüğü,Mali İşler Direktörlüğü görevlerinde , 2014 yılından günümüze kadar da İnşaat ve Perakende sektöründe faaliyet gösteren bir firmada Mali İşler Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. Denetim ve UFRS yüksek lisansı yapmıştır .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942472
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1205
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05510,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,76
|Açılış
|: 510,96
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5498
|8,5626
|% 1,10
|
|Euro
|10,3694
|10,3878
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,0142
|12,0744
|% 0,87
|
|Frank
|9,4875
|9,5446
|% 1,17
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-8,63
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|74,01
|74,01
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem