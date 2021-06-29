***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 17:43
***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek,
III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inde belirlenen kıstaslar çerçevesinde Ortaklığın portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmını yönetmek
üzere SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, sırasıyla 206743-910048-305353 sicil numaralarıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 – Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip Emre Bayar'ın Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944882
BIST
17:371.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|Açılış
|: 1.372
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|Önceki Kapanış
|: 496,88
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499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:35
|NIBAS
|12,99
|7.692.058
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.570.967
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.966.178
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.413.766
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.645.869
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,42
|1.090.774.829
|% -3,17
|
|GARAN
|8,18
|891.317.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|544.165.021
|% -1,55
|
|KOZAL
|116,50
|474.045.306
|% -0,17
|
|KRDMD
|6,76
|460.277.690
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,91
|544.165.021
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,17
|316.837.239
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|113.931.386
|% 1,01
|
|TSKB
|1,28
|140.957.427
|% 0,79
|
|GARAN
|8,18
|891.317.592
|% 0,00
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7344
|8,7386
|% 0,64
|
|Euro
|10,3892
|10,3977
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0912
|% 0,04
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3200
|2,3316
|% 0,44
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-24,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,39
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Seans Raporu
17:35
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17:50TCELL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 013, 981 adet işlem
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17:49XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 11, 166.00 milyon TL de
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17:49MARTI
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 095, 554 adet işlem
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17:48TCELL
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 975, 270 adet işlem
-
17:47MAALT
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 181.60 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 407 adet işlem