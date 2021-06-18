***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıB Grubu Hisse SahipleriPay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiKoray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)4,6587Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi21/06/2021Başlangıç Saati09.00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi02/07/2021Bitiş Saati17.00AçıklamalarŞirketimiz Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş., Şirketimiz sermayesinde 3.115.999,976 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı paylara sahipken,- 29.04.2021 tarihinde Murat KORAY'a ait 2.000.000 TL, Selim KORAY'a ait 2.000.000 TL, Semra TURGUT'a ait 2.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 6.000.000 TL nominal değerli (A) grubu payların devri ile, (A) grubu payların %44,69'una,- 04.05.2021 tarihinde Süleyman YERÇİL'e ait 320.000 TL nominal değerli (A) grubu payların devri ile, (A) grubu payların %46,25'ine,- 07.05.2021 tarihinde Nurşin GÖNÜL'e ait 133.360 TL, Mustafa Ayhan GÖNÜL'e ait 133.320 TL, Mustafa Sinan GÖNÜL'e ait 133.320 TL, Burçin Bahadır ERDOĞAN'a ait 60.000, Burcu ERDOĞAN GÖNÜL'e ait 60.000 TL, Gülümser ERDOĞAN'a ait 40.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 560.000 TL nominal değerli (A) grubu payların devri ile, A grubu payların %49'una,- 17.05.2021 tarihinde Yapı ve Kredi bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 10.404.000 TL nominal değerli A grubu paylar ile 1.775.872 TL nominal değerli B grubu payların devri ile, (A) grubu payların Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin sahip olduğu 0,024 TL nominal değerli (A) grubu payları dışındaki tamamınasahip hale gelmiştir.Bu kapsamda, Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin, Şirketimiz Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A) grubu imtiyazlı paylarının çoğunluğuna 17.05.2021 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılan pay devirleri ile sahip olduğundan yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla sağlamış ve Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 24.02.2021 tarihinde pay sahibi olan Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait payların satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (B) grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 17.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.Pay alım teklifi fiyatı Şirketimizin 1 TL nominal değerli (B) Grubu payları için pay başına 4,6587 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında imzalanan 24.02.2021 tarihli "Pay Devir Sözleşmesi" uyarınca A ve B grubu paylara ilişkin satış bedeli 2,4750 TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte, tahsil edilecek toplam 30.145.500 TL'nin 18.270.000 TL'sinin peşin, kalan 11.875.500 TL'sinin ise senetle ödenmesi, senetle ödenen tutar 2020 yılı değerleme raporunda "İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Göktürk Köyü, 200 ada,1 parselde kayıtlı arsa" (Göktürk arsası) için takdir edilen 39.000.000 TL'nin %30,45'i esas alınarak belirlendiğinden, anılan taşınmazın inşaat ruhsatı alındığında veya anılan taşınmaz üçüncü kişilere satıldığında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek uyarlama işlemleri nedeniyle, pay alım teklifine konu (B) Grubu paylar için ödenecek fiyatın artması ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 1 TL nominal değerli 1 adet pay için hesaplanacak pay başına devir bedelinin pay alım teklifi fiyatını geçmesi halinde, aradaki farkın pay alım teklifine cevap veren ortaklara ödeme yapılması gerekecektir.Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 21.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.yapikredikoray.com ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943169BIST