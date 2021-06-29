***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEmre Bayar Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü 28.06.2021 0212 380 16 80 ebayar@koraygyo.com SPF Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme - Türev Araçlar 206743-910048-305353Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. TRY 51Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 15.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır YokturVEHBİ ERGİN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hun Enerji ve Teknik Yapı A.Ş. Ortağı, Koray İnşaat San. ve Ticaret. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -AHMET SALAHATTİN ŞAKARCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Koray İnşaat San. Tic. A.Ş'de Yönetici Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır YokturHASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928965 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Risk Yönetim Komitesi-ÜyeÖZGÜR MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739695 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetim Komitesi-ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT OKTAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici Yoktur YokturERDAL KARAGÜL Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yoktur YokturEMRE BAYAR Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü Finans / Yatırım Danışmanı Yoktur YokturNİLAY ÖZBİR Muhasebe Müdürü Muhasebeci Muhasebe Müdürü Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944884BIST