***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.06.2021 09:21
***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu'nun 17 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan, Yönetim Kurulumuz tarafından kurulan komitelere aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Hasan Recai Anbarcı (Başkan), Özgür Mungan (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Hasan Recai Anbarcı (Başkan), Vehbi Ergin Öztürk (Üye), Erdal Karagül (Üye)
Risk Yönetim Komitesi: Özgür Mungan (Başkan), Hasan Recai Anbarcı (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943682
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|Cumhuriyet
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|3.339
|-33,00
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|3.273
|3.357
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|1.624
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|793
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|25,89
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|7,18
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