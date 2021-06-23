***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Kurulu'nun 17 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan, Yönetim Kurulumuz tarafından kurulan komitelere aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.Denetim Komitesi: Hasan Recai Anbarcı (Başkan), Özgür Mungan (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Hasan Recai Anbarcı (Başkan), Vehbi Ergin Öztürk (Üye), Erdal Karagül (Üye)Risk Yönetim Komitesi: Özgür Mungan (Başkan), Hasan Recai Anbarcı (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943682BIST