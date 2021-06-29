***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli kararı ileŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetim Müdürü olarak atanan Emre Bayar'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Bu karar ile birlikte Yönetim Kurulu Bünyemizde oluşturulan komitelerimiz aşağıda belirtildiği şekilde oluşmuştur.Denetim KomitesiBaşkan : Hasan Recai AnbarcıÜye : Özgür MunganKurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : Hasan Recai AnbarcıÜye : Erdal KaragülÜye : Emre BayarRisk Yönetim KomitesiBaşkan : Özgür MunganÜye : Hasan Recai AnbarcıKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944883BIST