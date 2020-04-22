***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2020 10:50
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.03.2020
Tescil Tarihi
17.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.04.2020/ 10063
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimiz Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 21.04.2020 tarih, 10063 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839757
BIST
12:2298.922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.303,14
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.949
En Düşük
97.897
12:226,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:227,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:22382,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,06
|Açılış
|: 382,28
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,71
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|39.081.274
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.961.725
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,26
|21.110.424
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|5.437.864
|% 9,96
|
|IHGZT
|4,60
|39.660
|% -7,82
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,54
|6.097.588
|% -4,51
|
|EUYO
|1,68
|9.324.174
|% -4,00
|
|SNGYO
|0,96
|16.567.410
|% -4,00
|
|GARAN
|8,29
|260.419.755
|% 1,34
|
|DOHOL
|1,84
|210.521.276
|% 6,98
|
|GSRAY
|2,71
|204.429.105
|% 6,69
|
|ECILC
|4,73
|195.504.838
|% 1,72
|
|SOKM
|10,61
|164.419.544
|% 9,72
|
|DOHOL
|1,84
|210.521.276
|% 6,98
|
|KARSN
|1,59
|132.158.844
|% 5,30
|
|GSRAY
|2,71
|204.429.105
|% 6,69
|
|ODAS
|1,66
|89.328.184
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,01
|83.405.746
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5976
|8,6407
|% 0,57
|
|Frank
|7,1750
|7,2182
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8467
|1,8560
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.705
|18,08
|
|Altın Gr.
|382
|382
|4,24
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.510
|26,50
|
|Tam
|2.516
|2.575
|27,10
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|13,20
|
|Çeyrek
|615
|629
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|17,89
|17,89
|-1,44
|