***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEkol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiLevent Loft 2 (Bahçe) Gayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi28.12.2020AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı Tebliğ' in 34-g maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan ''Levent Loft 2 (Bahçe)" projesine ilişkin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895294BIST