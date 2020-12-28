Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

28.12.2020 20:39



***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kağıthane Ofis Park Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.12.2020
Açıklamalar

Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ' in 34-g maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan ''Kağıthane Ofis Park" projesine ilişkin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895292


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.439
Değişim :  0,93% |  13,26
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.426  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTKAR 306,90 627.560.998 % 10,00  
TKURU 229,90 2.324.059 % 10,00  
GUBRF 70,40 2.915.089.120 % 10,00  
DAGHL 13,86 2.448.447 % 10,00  
JANTS 317,90 236.728.829 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4437 7,4460 % 0,10  
Euro 9,0611 9,0781 % -0,18  
Sterlin 9,9686 10,0186 % -2,73  
Frank 8,3262 8,3764 % -1,83  
Riyal 1,9763 1,9862 % -1,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 -0,75  
Altın Gr. 448 448 -10,30  
Cumhuriyet 2.987 3.032 -38,00  
Tam 2.974 3.049 -44,54  
Yarım 1.438 1.475 -21,54  
Çeyrek 721 738 -10,77  
Gümüş.Ons 26,24 26,28 -0,02  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,01  
B. Petrol 50,93 50,93 -0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru