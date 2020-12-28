***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2020 20:39
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kağıthane Ofis Park Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.12.2020
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ' in 34-g maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan ''Kağıthane Ofis Park" projesine ilişkin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895292
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
|: 1.426
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1.443
En Düşük
1.432
18:057,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,4350
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|Önceki Kapanış
|: 7,5800
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7,4460
En Düşük
7,4224
18:059,0781
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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|Açılış
|: 448,29
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|Önceki Kapanış
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|
463,21
En Düşük
447,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4437
|7,4460
|% 0,10
|
|Euro
|9,0611
|9,0781
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9686
|10,0186
|% -2,73
|
|Frank
|8,3262
|8,3764
|% -1,83
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-0,75
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
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|B. Petrol
|50,93
|50,93
|-0,41
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