***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.01.2021 22:08
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesine, "Portföyün İdaresi" başlıklı 9. Maddesinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik nedeniyle değiştirilmesine, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. Maddesinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik nedeniyle kaldırılmasına söz konusu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve bu değişiklikleri içeren ekte yer alan söz konusu maddelere ait yeni metinlerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904040
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
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|Önceki Kapanış
|: 1.552
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1.556
En Düşük
1.526
18:057,4194
En Yüksek
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|: 0,70%
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|Açılış
|: 7,4100
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|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0304
En Yüksek
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|: 0,61%
|| 0,0551
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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18:05442,77
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|Açılış
|: 442,76
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|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4125
|7,4194
|% 0,70
|
|Euro
|9,0256
|9,0304
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,1221
|10,1728
|% 0,31
|
|Frank
|8,3407
|8,3909
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9708
|1,9807
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-12,51
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|-0,68
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Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
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17:58XU050
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