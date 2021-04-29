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***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

29.04.2021 18:26



***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Şirket'in diğer A Grubu pay sahipleri (Selim Koray, Murat Koray, Semra Turgut, Süleyman Yerçil, Mustafa Ayhan Gönül, Gülümser Erdoğan, Mustafa Sinan Gönül, Nurşin Gönül, Burçin Bahadır Erdoğan, Burcu Erdoğan Gönül) arasında kamuya açıklanan pay devir sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kurumlardan pay devirlerine ilişkin gerekli onayların alınması halinde, pay devir sözleşmesinde yer alan diğer ön koşulların yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin pay devir sözleşmesinin 5.2. numaralı maddesine istinaden değiştirilmesine, "Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin, Şirket'in merkez adresinin değiştirilecek olması sebebi ile tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararlari" başlıklı 15. Maddesinin şirketin yönetim kurulu üye sayısının ve aday gösterme ile ilgili esasların değiştirilmesi amacıyla tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-12233903-340.17-5640 sayılı ve 28.04.2021 tarihli karar ile sözkonusu tadil metnine ekte yer aldığı şekilde uygunluk verilmiştir. 
Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932570


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