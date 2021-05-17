***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından E-12233903-340.17-5640 sayılı ve 28.04.2021 tarihli karar ile uygunluk verilen Esas Sözleşme değişiklik tasarıları, Ticaret Bakanlığı'nın müteakiben vermis olduğu izin sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayından geçmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936618BIST