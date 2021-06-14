***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.06.2021 19:29
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021-29/04/2021-17/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 28.04.2021 tarih 5640 sayılı ve TC. Ticaret Bakanlığı 30.04.2021 tarih 00063686061 sayılı izinleri ve 17.05.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme Değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG nin 14.06.2021 tarih 10348 sayılı nüshasında ilan edilmiştir
Tadil Sonrası Esas Sözleşmenin
Şirket Ünvanı başlıklı Madde 2 uyarınca şirket ünvanı Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Merkez ve Şubeleri Başlıklı Madde 4 uyarınca Şirket merkezinin adresinin Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok Kat:10 İç Kapı N26 Beşiktaş/İstanbul
Yönetim Kurulu Başlıklı Madde 15 uyarınca Türk Ticaret Kanununun 408. maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in tüm işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür
Şeklinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942283
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0941
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1212
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05510,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,69
|Açılış
|: 510,89
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5506
|8,5633
|% 1,11
|
|Euro
|10,3697
|10,3885
|% 1,18
|
|Sterlin
|12,0113
|12,0715
|% 0,84
|
|Frank
|9,4851
|9,5422
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2746
|2,2860
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-8,65
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|74,04
|74,04
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem