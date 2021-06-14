***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/04/2021-29/04/2021-17/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 28.04.2021 tarih 5640 sayılı ve TC. Ticaret Bakanlığı 30.04.2021 tarih 00063686061 sayılı izinleri ve 17.05.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme Değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG nin 14.06.2021 tarih 10348 sayılı nüshasında ilan edilmiştirTadil Sonrası Esas SözleşmeninŞirket Ünvanı başlıklı Madde 2 uyarınca şirket ünvanı Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Merkez ve Şubeleri Başlıklı Madde 4 uyarınca Şirket merkezinin adresinin Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok Kat:10 İç Kapı N26 Beşiktaş/İstanbulYönetim Kurulu Başlıklı Madde 15 uyarınca Türk Ticaret Kanununun 408. maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in tüm işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülürŞeklinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942283BIST