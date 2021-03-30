***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesi, "Portföyün İdaresi" başlıklı 9. Maddesi ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. Maddesine ilişkin tadil metinleri 30.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 30/03/2021 30/03/2021 102989 30/03/2021 30/03/2021 1029816 30/03/2021 30/03/2021 10298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921930BIST