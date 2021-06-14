***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
14.06.2021 19:31
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021-29/04/2021-17/05/2021
Açıklamalar
SPK'nın 28.04.2021 tarih 5640 sayılı ve TC. Ticaret Bakanlığı 30.04.2021 tarih 00063686061 sayılı izinleri ve 17.05.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme Değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG nin 14.06.2021 tarih 10348 sayılı nüshasında ilan edilmiş Esas Sözleşmemizin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 09/06/2021 14/06/2021 10348
4 09/06/2021 14/06/2021 10348
15 09/06/2021 14/06/2021 10348
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942284
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
|: 8,3850
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8,4116
En Düşük
8,3031
18:0510,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0255
|Açılış
|: 10,1600
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,2046
En Düşük
10,0527
18:05503,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,42
|Açılış
|: 503,34
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3978
|8,4015
|% 0,09
|
|Euro
|10,1815
|10,1887
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,8154
|11,8746
|% 0,07
|
|Frank
|9,2987
|9,3547
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2325
|2,2437
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-13,71
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|0,12
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Seans Raporu
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