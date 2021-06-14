***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/04/2021-29/04/2021-17/05/2021AçıklamalarSPK'nın 28.04.2021 tarih 5640 sayılı ve TC. Ticaret Bakanlığı 30.04.2021 tarih 00063686061 sayılı izinleri ve 17.05.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme Değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG nin 14.06.2021 tarih 10348 sayılı nüshasında ilan edilmiş Esas Sözleşmemizin güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 09/06/2021 14/06/2021 103484 09/06/2021 14/06/2021 1034815 09/06/2021 14/06/2021 10348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942284BIST