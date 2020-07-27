***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797Transferler8.464.917 -8.464.917 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70.115 -790.274 -720.159 291.344 -428.815Dönem Karı (Zararı)0 -790.274 -790.274 255.212 -535.062Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)70.115 0 70.115 36.132 106.247Kar Payları-352.735 -352.735Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -672.622 5.228.249 -58.850.302 -790.274 76.364.226 917.021 77.281.247Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.813 80.791.661 1.141.461 81.933.122Transferler3.878.313 -3.878.313 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.088 -723.687 -671.559 332.563 -338.996Dönem Karı (Zararı)0 -723.687 -723.687 344.110 -379.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.088 0 52.088 -11.547 40.541Kar Payları-365.132 -365.132Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -861.686 5.228.249 -54.971.989 -723.687 80.120.062 1.108.892 81.228.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-881.416 -3.566.064Dönem Karı (Zararı)-379.577 -535.062Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-42.595 227.999Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 62.686 51.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler946.833 1.004.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler390.012 440.371Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 27.260 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler529.561 564.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -447.190 -779.527Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 232.195 236.685Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-730.774 -239.950Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -137.160 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -593.614 -239.950Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -106.345 -46.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.372.587 -1.604.986Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -423.824 -3.247.580Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler187.384 800.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler225.697 -737.073Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -142.382 413.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 450.724 301.730Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler380.480 567.192Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)694.508 296.390Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları950.415 -1.912.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-159.477 -126.852Vergi İadeleri (Ödemeleri)-309.265 -164.074Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.221.531 4.368.595Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 12 137.830 2.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -54.913 -138.831Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614 4.504.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI508.436 711.617Alınan Faiz508.436 711.617YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.848.551 1.514.148NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.848.551 1.514.148DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.610.125 7.853.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.458.676 9.367.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.461.799 10.674.494Finansal Yatırımlar5 15.449.310 15.025.486Ticari Alacaklar5.344.905 5.391.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 20 97.629 81.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.247.276 5.309.712Diğer Alacaklar396.099 441.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 396.099 441.427Stoklar9 2.956.583 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler751.585 777.566Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 716.448 697.855Diğer Dönen Varlıklar13 656.464 783.475ARA TOPLAM39.733.193 36.748.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.733.193 36.748.394DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar734.137 795.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 734.137 795.832Diğer Alacaklar397.078 401.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 397.078 401.197Stoklar9 1.348.692 1.206.310Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 53.763.000 56.308.000Maddi Duran Varlıklar11 1.460.130 1.470.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 17.530 16.090Peşin Ödenmiş Giderler0 23.258Ertelenmiş Vergi Varlığı17 279.251 214.884TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.999.818 60.435.584TOPLAM VARLIKLAR97.733.011 97.183.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Ticari Borçlar4.274.213 3.823.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 20 453.689 528.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.820.524 3.295.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.159.913 1.069.392Diğer Borçlar927.546 272.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 365.132 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 562.414 272.455Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)968.610 274.102Kısa Vadeli Karşılıklar1.364.617 2.566.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.364.617 2.566.644ARA TOPLAM8.694.899 8.006.082TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.694.899 8.006.082UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0 0Diğer Borçlar369.364 369.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 369.364 369.364Uzun Vadeli Karşılıklar7.439.794 6.875.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.226.691 2.030.806Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.213.103 4.844.604TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.809.158 7.244.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.504.057 15.250.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.120.062 80.791.661Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-861.686 -913.774Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-861.686 -913.774Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-861.686 -913.774Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-54.971.989 -58.850.302Net Dönem Karı veya Zararı-723.687 3.878.313Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.108.892 1.141.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.228.954 81.933.122TOPLAM KAYNAKLAR97.733.011 97.183.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.900.284 22.266.577 11.414.439 11.385.581Satışların Maliyeti-19.745.411 -17.021.488 -9.161.850 -8.650.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.154.873 5.245.089 2.252.589 2.735.378BRÜT KAR (ZARAR)5.154.873 5.245.089 2.252.589 2.735.378Genel Yönetim Giderleri-5.350.960 -5.212.009 -2.519.450 -2.656.354Pazarlama Giderleri-469.499 -552.286 -195.411 -222.785Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 723.713 418.112 651.379 282.438Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.475.492 -1.540.686 -628.652 -565.417ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.417.365 -1.641.780 -439.545 -426.740Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler776.610 564.392 337.078 397.478FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-640.755 -1.077.388 -102.467 -29.262Finansman Gelirleri526.450 779.851 294.841 392.312Finansman Giderleri-33.077 -840 -32.733 -840SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-147.382 -298.377 159.641 362.210Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -232.195 -236.685 -114.986 -148.199Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -290.671 -276.314 -124.722 -170.803Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 58.476 39.629 9.736 22.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-379.577 -535.062 44.655 214.011DÖNEM KARI (ZARARI)-379.577 -535.062 44.655 214.011Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar344.110 255.212 245.268 160.093Ana Ortaklık Payları-723.687 -790.274 -200.613 53.918Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,01810000 -0,01980000 -0,00500000 0,00130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar40.541 106.247 -104.297 -104.317Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.650 124.682 -117.246 -123.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.891 -18.435 12.949 19.006Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.891 -18.435 12.949 19.006Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.541 106.247 -104.297 -104.317TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-339.036 -428.815 -59.642 109.694Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar332.563 291.344 219.888 122.841Ana Ortaklık Payları-671.599 -720.159 -279.530 -13.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862133BIST