***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733Transferler8.202.862 -8.202.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.665 3.509.310 3.432.645 3.432.645Dönem Karı (Zararı)0 3.509.310 3.509.310 3.509.310Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.665 0 -76.665 -76.665Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 26 1.227.900 1.266.426 1.266.426Dönem Karı (Zararı)0 1.227.900 1.227.900 1.227.900Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38.526 0 38.526 38.526Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.081.041 -16.725.647Dönem Karı (Zararı)1.227.900 3.509.310Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.321.945 -4.932.218Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 67.625 66.263Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.265.649 1.445.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 158.332 192.291Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 104.972 74.645Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.002.345 1.178.580Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 -843.327 -1.526.601Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.048.924 -3.521.060Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9, 21 -3.048.924 -3.521.060Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-730.438 -1.044.869Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10 -136.824 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -593.614 -1.044.869Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler21 -32.530 -351.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler934.306 -12.576.562Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 1.113.110 -14.059.400Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler227.335 1.247.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-147.470 533.283Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -218.787 -231.460Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.081 -59.360Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.801 17.502Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -24.446Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.159.739 -13.999.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -195.125 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.726.177 -2.726.177YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.275.438 16.415.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 136.824 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -32.778Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614 16.448.019FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI900.098 1.556.612Alınan Faiz900.098 1.556.612YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.495 1.246.206NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.495 1.246.206DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.142.287 6.896.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.236.782 8.142.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.244.381 8.206.656Finansal Yatırımlar5 13.912.376 15.025.486Ticari Alacaklar380.457 391.848İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 380.457 391.848Diğer Alacaklar1.184.691 823.891İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 285.026 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 899.665 823.891Stoklar7 2.956.583 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler15 496.257 527.132Diğer Dönen Varlıklar8 638.522 783.475ARA TOPLAM27.813.267 28.715.071TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.813.267 28.715.071DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar507.446 795.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 507.446 795.832Diğer Alacaklar21.869 36.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.869 36.113Stoklar7 1.425.097 1.206.310Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 56.811.924 56.308.000Maddi Duran Varlıklar10 1.252.417 1.318.337Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.889 5.594Peşin Ödenmiş Giderler0 23.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.227.983 59.898.785TOPLAM VARLIKLAR88.041.250 88.613.856KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar622.749 627.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 17 556.798 535.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 65.951 92.234Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 141.660 125.771Diğer Borçlar143.816 194.506İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 143.816 194.506Kısa Vadeli Karşılıklar2.568.802 2.566.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.568.802 2.566.644ARA TOPLAM3.477.027 3.514.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.477.027 3.514.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.210.419 6.011.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.091.805 1.167.123Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.118.614 4.844.604TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.210.419 6.011.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.687.446 9.526.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.353.804 79.087.378Ödenmiş Sermaye18 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 91.456.689 91.456.689Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-293.513 -332.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-293.513 -332.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -293.513 -332.039Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-66.693.355 -70.202.665Net Dönem Karı veya Zararı1.227.900 3.509.310TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.353.804 79.087.378TOPLAM KAYNAKLAR88.041.250 88.613.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.707.585 3.697.912Satışların Maliyeti19, 20 -210.147 -432.263TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.497.438 3.265.649BRÜT KAR (ZARAR)2.497.438 3.265.649Genel Yönetim Giderleri20 -4.348.748 -4.234.012Pazarlama Giderleri20 -1.040.956 -1.177.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.718.068 5.659.258Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.484.506 -2.745.038ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.658.704 768.458Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.498.671 1.217.292FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-160.033 1.985.750Finansman Gelirleri23 2.399.060 1.526.755Finansman Giderleri23 -1.011.127 -3.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.227.900 3.509.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.227.900 3.509.310DÖNEM KARI (ZARARI)1.227.900 3.509.310Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.227.900 3.509.310Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 24 0,03070000 0,08770000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.526 -76.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 38.526 -76.665Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.526 -76.665TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.266.426 3.432.645Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.266.426 3.432.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906354BIST