***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797Transferler8.464.917 -8.464.917 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-171.037 3.878.313 3.707.276 515.784 4.223.060Dönem Karı (Zararı)0 3.878.313 3.878.313 606.456 4.484.769Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)171.037 -171.037 -90.672 -261.709Kar Payları-352.735 -352.735Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122Transferler3.878.313 -3.878.313 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.214 1.540.396 1.567.610 630.198 2.197.808Dönem Karı (Zararı)0 1.540.396 1.540.396 641.065 2.181.461Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.214 27.214 -10.867 16.347Kar Payları-365.132 -365.132Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.049.068 -14.750.025Dönem Karı (Zararı)2.181.461 4.484.769Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.069.223 -4.054.782Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 129.323 111.988Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.024.312 1.831.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler476.168 439.293Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler545.799 213.915Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.002.345 1.178.580Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 -843.327 -1.540.667Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.048.924 -3.521.060Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9, 23 -3.048.924 -3.521.060Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 432.697 459.505Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-730.774 -1.044.869Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-137.160 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -593.614 -1.044.869Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -32.530 -351.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.515.405 -11.505.340Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 1.113.110 -14.059.400Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.337.916 1.091.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler651.318 477.410Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -218.787 -231.400Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -413.536 1.088.820Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-31.209 113.379Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-31.209 113.379Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 76.593 14.027Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.627.643 -11.075.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -263.645 -399.014Vergi İadeleri (Ödemeleri)-686.889 -549.481Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.726.177 -2.726.177YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.202.823 16.288.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 11 137.830 2.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -73.621 -161.616Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614 16.448.019FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI808.814 1.217.944Ödenen Temettüler-91.283 -352.735Alınan Faiz900.097 1.570.679YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.962.569 2.756.798NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.962.569 2.756.798DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.610.125 7.853.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.572.694 10.610.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.580.293 10.674.494Finansal Yatırımlar5 13.912.376 15.025.486Ticari Alacaklar3.828.709 5.391.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 27 56.424 81.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.772.285 5.309.712Diğer Alacaklar166.160 441.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 166.160 441.427Stoklar8 2.956.583 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler14 610.103 777.566Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 804.233 697.855Diğer Dönen Varlıklar12 638.522 783.475ARA TOPLAM36.496.979 36.748.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.496.979 36.748.394DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar507.446 795.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 507.446 795.832Diğer Alacaklar360.820 401.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 360.820 401.197Stoklar8 1.425.097 1.206.310Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 56.811.924 56.308.000Maddi Duran Varlıklar10 1.414.466 1.470.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 15.265 16.090Peşin Ödenmiş Giderler14 0 23.258Ertelenmiş Vergi Varlığı19 368.243 214.884TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.903.261 60.435.584TOPLAM VARLIKLAR97.400.240 97.183.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.409.953 3.823.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 27 577.176 528.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.832.777 3.295.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.094.671 1.069.392Diğer Borçlar489.818 272.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 273.849 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 215.969 272.455Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 350.695 274.102Kısa Vadeli Karşılıklar2.568.802 2.566.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.568.802 2.566.644ARA TOPLAM7.913.939 8.006.082TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.913.939 8.006.082UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari BorçlarDiğer Borçlar369.361 369.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 369.361 369.364Uzun Vadeli Karşılıklar5.351.142 6.875.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.232.528 2.030.806Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar18 3.118.614 4.844.604TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.720.503 7.244.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.634.442 15.250.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.359.271 80.791.661Ödenmiş Sermaye20 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-886.560 -913.774Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-886.560 -913.774Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-886.560 -913.774Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-54.971.989 -58.850.302Net Dönem Karı veya Zararı1.540.396 3.878.313Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.406.527 1.141.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.765.798 81.933.122TOPLAM KAYNAKLAR97.400.240 97.183.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 49.780.650 47.287.877Satışların Maliyeti21 -39.283.261 -36.976.999TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.497.389 10.310.878BRÜT KAR (ZARAR)10.497.389 10.310.878Genel Yönetim Giderleri22 -10.565.847 -9.921.519Pazarlama Giderleri22 -860.291 -1.069.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 3.741.250 5.690.604Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.076.063 -2.884.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-263.562 2.126.291Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.491.779 1.280.143FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.228.217 3.406.434Finansman Gelirleri25 2.400.025 1.541.875Finansman Giderleri25 -1.014.084 -4.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.614.158 4.944.274Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-432.697 -459.505Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -580.511 -459.042Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 147.814 -463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.181.461 4.484.769DÖNEM KARI (ZARARI)2.181.461 4.484.769Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar641.065 606.456Ana Ortaklık Payları1.540.396 3.878.313Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 26 0,03850000 0,09700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20 16.347 -261.710Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 10.802 -307.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.545 46.261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.545 46.261Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.347 -261.710TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.197.808 4.223.059Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar630.198 515.784Ana Ortaklık Payları1.567.610 3.707.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906356BIST