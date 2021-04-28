***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378Transferler3.509.310 -3.509.310 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.607 -271.215 -154.608 -154.608Dönem Karı (Zararı)0 -271.215 -271.215 -271.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)116.607 0 116.607 116.607Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -215.432 5.228.249 -66.693.355 -271.215 78.932.770 78.932.770Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804Transferler1.227.900 -1.227.900 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.405 1.297.034 1.410.439 1.410.439Dönem Karı (Zararı)0 1.297.034 1.297.034 1.297.034Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)113.405 0 113.405 113.405Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -180.108 5.228.249 -65.465.455 1.297.034 81.764.243 81.764.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.129 -1.415.446Dönem Karı (Zararı)1.297.034 -271.215Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler241.966 -4.249Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 15.741 17.815Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler166.062 404.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.773 102.769Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.298 27.260Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler133.991 274.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -76.176 -231.609Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -136.824Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -136.824Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 136.339 -57.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.341.448 -1.017.867Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.722.840 -1.037.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.401.797 100.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler301.578 -260.417Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 2.944.246 -39.435Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -459.984 158.132Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.651 -9.480Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 70.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları197.552 -1.293.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-103.423 -122.115YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 136.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 136.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.017 238.605Alınan Faiz78.017 238.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.146 -1.040.017NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.146 -1.040.017DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.236.782 8.142.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.408.928 7.102.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.414.685 8.244.381Finansal Yatırımlar5 15.635.216 13.912.376Ticari Alacaklar2.707.639 380.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.707.639 380.457Diğer Alacaklar1.558.299 1.184.691İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 634.299 285.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 924.000 899.665Stoklar7 0 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler441.123 496.257Diğer Dönen Varlıklar8 18.679 638.522ARA TOPLAM28.775.641 27.813.267TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.775.641 27.813.267DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar443.425 507.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 443.425 507.446Diğer Alacaklar21.660 21.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.660 21.869Stoklar7 1.437.434 1.425.097Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 56.811.924 56.811.924Maddi Duran Varlıklar10 1.237.095 1.252.417Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.470 3.889TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.160.349 60.227.983TOPLAM VARLIKLAR88.935.990 88.041.250KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar162.765 622.749İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 14 64.849 556.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 97.916 65.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar127.407 141.660Diğer Borçlar155.418 143.816İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 155.418 143.816Kısa Vadeli Karşılıklar2.587.664 2.568.802Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.587.664 2.568.802ARA TOPLAM3.033.254 3.477.027TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.033.254 3.477.027UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar4.138.493 4.210.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar904.750 1.091.805Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 3.233.743 3.118.614TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.138.493 4.210.419TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.171.747 7.687.446ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.764.243 80.353.804Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.456.689 91.456.689Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-180.108 -293.513Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-180.108 -293.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-180.108 -293.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-65.465.455 -66.693.355Net Dönem Karı veya Zararı1.297.034 1.227.900TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.764.243 80.353.804TOPLAM KAYNAKLAR88.935.990 88.041.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4.186.135 838.440Satışların Maliyeti-2.970.903 -11.379TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.215.232 827.061BRÜT KAR (ZARAR)1.215.232 827.061Genel Yönetim Giderleri-1.167.342 -1.110.073Pazarlama Giderleri-251.173 -322.430Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 73.266 71.725Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -796.400 -725.451ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-926.417 -1.259.168Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 1.157.209 756.344FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)230.792 -502.824Finansman Gelirleri17 1.085.180 231.609Finansman Giderleri17 -18.938 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.297.034 -271.215Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.297.034 -271.215DÖNEM KARI (ZARARI)1.297.034 -271.215Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.297.034 -271.215Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,03240000 -0,00680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar113.405 116.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)113.405 116.607Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.405 116.607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.410.439 -154.608Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.410.439 -154.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932020BIST