***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.145 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122Transferler3.878.313 -3.878.313 0 -365.132 -365.132Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.145 -782.770 5.228.249 -54.971.989 -523.074 80.399.591 889.004 81.288.595Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.145 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798Transferler1.540.396 -1.540.396 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)136.799 1.147.015 1.283.814 8.758 1.292.572Dönem Karı (Zararı)0 1.147.015 1.147.015 -13.718 1.133.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)136.799 0 136.799 22.476 159.275Kar Payları-609.425 -609.425Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.145 -749.761 5.228.249 -53.431.593 1.147.015 83.643.085 805.860 84.448.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-223.404 -1.409.873Dönem Karı (Zararı)1.133.297 -424.232Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler674.850 399.013Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 32.004 31.222Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler439.431 677.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler303.142 375.751Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 2.298 27.260Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler133.991 274.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 -76.301 -231.609Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler143.377 117.209Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -137.160Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -137.160Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 136.339 -57.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.659.093 -1.102.908Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.722.840 -1.037.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.314.296 -917.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler72.468 -450.164Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 2.944.246 -39.435Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -150.968 634.292Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.750 470.973Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)537.047 235.958Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları149.054 -1.128.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-276.065 -151.627Vergi İadeleri (Ödemeleri)-96.393 -130.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.084 113.407Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 12 0 137.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -2.084 -24.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-195.707 238.605Ödenen Temettüler-273.849 0Alınan Faiz78.142 238.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-421.195 -1.057.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-421.195 -1.057.861DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.572.694 10.610.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.151.499 9.552.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.157.256 13.580.293Finansal Yatırımlar5 15.635.216 13.912.376Ticari Alacaklar7.068.391 3.828.709İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 18 74.156 56.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.994.235 3.772.285Diğer Alacaklar876.278 166.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 876.278 166.160Stoklar8 0 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler532.590 610.103Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 752.397 804.233Diğer Dönen Varlıklar9 18.682 638.522ARA TOPLAM38.040.810 36.496.979TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.040.810 36.496.979DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar443.425 507.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 443.425 507.446Diğer Alacaklar275.587 360.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 275.587 360.820Stoklar8 1.437.434 1.425.097Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 56.811.924 56.811.924Maddi Duran Varlıklar11 1.386.721 1.414.466Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 13.090 15.265Ertelenmiş Vergi Varlığı17 361.627 368.243TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.729.808 60.903.261TOPLAM VARLIKLAR98.770.618 97.400.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar3.258.985 3.409.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 18 172.290 577.176İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.086.695 2.832.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.041.454 1.094.671Diğer Borçlar853.861 489.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 609.425 273.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 244.436 215.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 887.742 350.695Kısa Vadeli Karşılıklar2.587.664 2.568.802Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.587.664 2.568.802ARA TOPLAM8.629.706 7.913.939TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.629.706 7.913.939UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar369.361 369.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 369.361 369.361Uzun Vadeli Karşılıklar5.322.606 5.351.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.088.863 2.232.528Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.233.743 3.118.614TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.691.967 5.720.503TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.321.673 13.634.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.643.085 82.359.271Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-749.761 -886.560Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-749.761 -886.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-749.761 -886.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-53.431.593 -54.971.989Net Dönem Karı veya Zararı1.147.015 1.540.396Kontrol Gücü Olmayan Paylar805.860 1.406.527TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.448.945 83.765.798TOPLAM KAYNAKLAR98.770.618 97.400.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.315.983 13.485.845Satışların Maliyeti-13.005.896 -10.583.561TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.310.087 2.902.284BRÜT KAR (ZARAR)3.310.087 2.902.284Genel Yönetim Giderleri-2.921.498 -2.831.510Pazarlama Giderleri-189.306 -274.088Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 88.357 72.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -796.400 -846.840ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-508.760 -977.820Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler719.133 439.532FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)210.373 -538.288Finansman Gelirleri20 1.085.518 231.609Finansman Giderleri20 -19.217 -344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.276.674 -307.023Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-143.377 -117.209Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -148.229 -165.949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 4.852 48.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.133.297 -424.232DÖNEM KARI (ZARARI)1.133.297 -424.232Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.718 98.842Ana Ortaklık Payları1.147.015 -523.074Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 0,02870000 -0,01310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar159.275 144.838Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)170.743 151.896Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.468 -7.058Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.468 -7.058Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.275 144.838TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.292.572 -279.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.759 112.675Ana Ortaklık Payları1.283.813 -392.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932033BIST