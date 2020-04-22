***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul toplantısının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.02.2020Genel Kurul Tarihi 09.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul,TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,13 - Şirket'in 2019 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 9 Mart 2020 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanak Notlarının özeti aşağıda verilmekte olup, ekte ise Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi verilmektedir.*2019 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37'nci maddesi çerçevesinde Şirket ortaklarına 2019 yılı içinde ekspertiz değerinden düşük tutarlarla yapılan satış ve kiralama işlemi ya da ekspertiz değerinden daha yüksek tutarlarla yapılan alım işlemi olmadığı konusunda bilgi verildi.*Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2019 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 8.813.939,09 TL tutarındaki karın, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması TFRS esas alınarak hazırlanan 01 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 3.878.313,00 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar dağıtım tablosu kabul edilmiştir.*Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.*Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Gökhan ERÜN, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Selim KORAY, Sn. Orhun KARTAL, Sn. Erhan ADALI, Sn. Vehbi Ergin ÖZTÜRK ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise M. Sait TOSYALI, Sn. Kutsan ÇELEBİCAN ve Sn. Özgür MUNGAN, 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmişlerdir. 1-TL'lık payı bulunan pay sahibinin sorusu Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmış ve red oyu kullanan aynı pay sahibinin Elektronik ortamdan göndermiş olduğu red oyu kullanma gerekçesini açıklayan muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir.*Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her biri için yıllık brüt 111.000 TL (Yüzonbirbin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 54.000 TL (Ellidörtbin Türk Lirası) ücret ödenmesini ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması kabul edilmiştir.*Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması kabul edilmiştir.*2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeiki) olması teklifi kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 9 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839756BIST