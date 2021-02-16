***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2021 19:46
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ekte yer alan tadil metni uyarınca onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni_SPK Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910205
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
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|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
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|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
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|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
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|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
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|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
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|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
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|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
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|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
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|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
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|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
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|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
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|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|6,9795
|6,9824
|% 0,26
|
|Euro
|8,4531
|8,4608
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,6740
|9,7225
|% 0,21
|
|Frank
|7,7886
|7,8355
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,14
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-18,79
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|Altın Gr.
|404
|404
|-3,10
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|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
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|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
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|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
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|Gümüş.Ons
|27,21
|27,24
|-0,34
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|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,05
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|B. Petrol
|63,15
|63,15
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