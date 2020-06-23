***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.06.2020 20:07
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından, Şirketimize iletilen 23/06/2020 tarihli yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz tarafından bugün, 2011 yılından bu yana devam eden ve rutin olarak önemli gelişmeleri açıkladığımız bir tüketici dava sürecinde istinaf yolu açık olarak alınan karar kamuya duyurulmuş olup, bunun haricinde Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852569
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05388,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,71
|Açılış
|: 388,99
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.435
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5511
|8,5939
|% 0,48
|
|Frank
|7,2185
|7,2620
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|10,83
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.616
|9,00
|
|Tam
|2.588
|2.599
|12,30
|
|Yarım
|1.261
|1.271
|6,00
|
|Çeyrek
|632
|637
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,05
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|0,06
|
Seans Raporu
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