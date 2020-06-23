***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından, Şirketimize iletilen 23/06/2020 tarihli yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz tarafından bugün, 2011 yılından bu yana devam eden ve rutin olarak önemli gelişmeleri açıkladığımız bir tüketici dava sürecinde istinaf yolu açık olarak alınan karar kamuya duyurulmuş olup, bunun haricinde Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852569BIST