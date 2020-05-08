***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.05.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi06.06.2011Davanın KonusuAlacakKarşı Taraf(lar)Sn. Asuman AkkayaDavanın Tutarı100.000,00 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,10İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara 5. Tüketici Mahkemesi- 2011/611Davanın Duruşma Tarihi02.07.2019Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiYoktur.Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.Açıklamalar11.12.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasıyla, Ankara-Ankara projesiyle ilgili B2 Blok, 24 no'lu daire sahibi Sn. Asuman Akkaya tarafından, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/611 esas sayılı dosya üzerinden açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 2014/431-419 EK sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenilmesine karar verildiği ve 19.06.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasıyla da 18.06.2015 tarihinde görülen davada, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nin, Ankara Ankara Sitesi için alınmış olan yıkım kararının iptaline ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararının kesinleşmesinin beklenmeye devam edilmesine karar verdiği duyurulmuştu. 27.11.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasıyla davanın 26.11.2015 tarihinde görülen duruşmasında Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nin, temyiz incelemesi Danıştay 14. Dairesi'nin 2014/8703E. sayılı dosya üzerinden devam etmekte olan Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 2014/431-419 EK sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenilmesine ve bir sonraki duruşmanın 31.03.2016 tarihinde yapılmasına karar verdiği kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. 01.04.2016 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile 31.03.2016 tarihinde görülmesi gereken davanın mazeret nedeniyle gerçekleştirilmediği ve yeni dava tarihinin 30.06.2016 olarak belirlendiği duyurulmuştu. 29.07.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de söz konusu davanın 30.06.2016 tarihinde görülen davasında Ankara 5.Tüketici Mahkemesi'nin Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 2014/431-419 EK sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenilmesine devam edilmesine ve bir sonraki duruşmanın 29.11.2016 tarihinde yapılmasına karar verdiği açıklanmıştı. 30.11.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 29.11.2016 tarihinde görülen davada, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi tarafından Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 2014/431-419 EK sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenilmesine ve bir sonraki duruşmanın 23.03.2017 tarihine bırakılmasına karar verildiği açıklanmıştı. 24.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de, 23.03.2017 tarihinde görülen duruşmada, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nin, davacı vekiline esas hakkında beyanda bulunmak üzere iki hafta süre verdiği ve davanın bir sonraki duruşmasının 18.04.2017 tarihine bırakılmasına karar verildiği duyurulmuştu. 19.04.2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın 18.04.2017 tarihinde görülen duruşmasında Ankara 5.Tüketici Mahkemesi'nin, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere, davanın Şirketimiz lehine reddine karar verdiği ve gerekçeli kararın tebliğinin beklendiği açıklanmış ve 21.07.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Şirketimize ilgili gerekçeli kararın 21.07.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu ve karara karşı istinaf yolunun açık olduğu hususu duyurulmuştu. 23.08.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Sn. Asuman Akkaya'nın istinaf başvurusunda bulunduğu bilgisinin 21.08.2017 tarihinde Şirketimize tebliğ edildiği açıklanmıştır. 18.07.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin, istinaf incelemesi sonucunda "18.5.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle 3194 sayılı Kanun'a eklenen 16. madde gereğince yapıların yasal hale getirilip getirilmeyeceğinin araştırılması gerekir. Bu durumda, imara aykırı ve kaçak yapılar için 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen 16. geçici maddesinin 4. fıkrasında, Yapı Kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir" hükmü uyarınca, dava konusu uyuşmazlığın ve tarafların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden, dava dosyasının yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine iade edilmesine kesin olarak karar verdiği, tarafların istinaf talebinin kabulü ile dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'ne geri gönderdiği açıklanmış olup, söz konusu dosyanın Ankara 5. Tüketici Mahkemesi 2018/267 Esasına kaydedilmiş olduğu ve 16.10.2018 tarihine duruşma günü verildiği bilgisi de duyurulmuştur. 17.10.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nin, 16.10.2018 tarihli duruşmada 7143 sayılı Kanun gereğince Davacının imar barışı yasasından yararlanıp yararlanmadığı ve buna ilişkin delillerini sunmak üzere Davacı vekiline gelecek celseye kadar süre verilmesine yönelik karar verdiği ve bir sonraki celsenin 24.01.2019 tarinine bırakıldığı açıklanmıştır. 25.01.2019 tarihinde yapılan yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Ankara 5.Tüketici Mahkemesi tarafından Davacıya bir sonraki celseye kadar imar barışı başvurusuna ilişkin beyanda bulunması için süre verildiği ve bir sonraki celsenin ise 07.05.2019 tarihine bırakıldığı açıklanmıştır. 07.05.2019 tarihinde yapılan yapılan Özel Durum Açıklaması ile aynı gün görülen duruşmada Ankara 5. Tüketici Mahkemesi tarafından Dosyanın geçirdiği safahat göz önüne alınarak incelemeye alınmasına karar verildiği ve bir sonraki duruşma tarihinin ise 02.07.2019 olarak belirlendiği açıklanmıştır. 02.07.2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu dosyanın aynı gün görülen duruşmasında birleşen dava ile birlikte davanın reddine karar verildiği ve gerekçeli kararın tebliği ile tarafların iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolunun açık bırakıldığı duyurulmuştur. 23.10.2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu gerekçeli kararın 22.10.2019 tarihinde Şirketimize tebliğ edildiği açıklanmıştır. En son 23.11.2019 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Davacı tarafından istinafa başvurulmuş olduğu söz konusu istinaf dilekçesinin 20.11.2019 tarihinde elektronik tebligat üzerinden Şirketimize tebliğ edildiği duyurulmuştur.Söz konusu istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesince 30.01.2020 tarihinde reddedilmiş olup, karara karşı tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde temyiz yolu açık bırakılmıştır. İlgili karar 08.05.2020 tarihinde Şirket'e tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843807BIST