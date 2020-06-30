***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.05.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi06.06.2011Davanın KonusuAlacakKarşı Taraf(lar)Sn. Asuman AkkayaDavanın Tutarı100.000,00 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,10İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara 5. Tüketici Mahkemesi- 2011/611Davanın Duruşma Tarihi02.07.2019Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiYoktur.Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarAnkara-Ankara projesiyle ilgili B2 Blok, 24 no'lu daire sahibi Sn. Asuman Akkaya tarafından, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/611 esas sayılı dosya üzerinden açılan davada, en son 08.05.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince 30.01.2020 tarihinde reddedilmiş olduğu ve karara karşı tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde temyiz yolunun açık bırakıldığı açıklanmıştır. Karşı tarafın temyiz kanun yoluna başvuru yapmış olduğu öğrenilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853578BIST