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***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

30.06.2020 18:42
GÜNCEL HABERLER



***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
12.05.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06.06.2011
Davanın Konusu
Alacak
Karşı Taraf(lar)
Sn. Asuman Akkaya
Davanın Tutarı
100.000,00 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,10
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Ankara 5. Tüketici Mahkemesi- 2011/611
Davanın Duruşma Tarihi
02.07.2019
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

Ankara-Ankara projesiyle ilgili B2 Blok, 24 no'lu daire sahibi Sn. Asuman Akkaya tarafından, Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/611 esas sayılı dosya üzerinden açılan davada, en son 08.05.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince 30.01.2020 tarihinde reddedilmiş olduğu ve karara karşı tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde temyiz yolunun açık bırakıldığı açıklanmıştır. Karşı tarafın temyiz kanun yoluna başvuru yapmış olduğu öğrenilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853578


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KRDMA 4,18 104.185.158 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.751.658 % 10,00  
AYEN 5,51 194.238.255 % 9,98  
BURVA 21,72 12.165.498 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4583 8,5007 % 0,62  
Frank 7,2074 7,2508 % 0,41  
Riyal 1,8218 1,8309 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 393 393 2,49  
Cumhuriyet 2.542 2.564 12,80  
Tam 2.617 2.630 13,00  
Yarım 1.271 1.287 6,30  
Çeyrek 636 644 3,20  
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