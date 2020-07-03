***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi27.05.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi01.06.2011Davanın KonusuAlacak, tazminatKarşı Taraf(lar)A. Ece UnganDavanın Tutarı550.000,00 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,56İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara 4. Tüketici Mahkemesi (2011/678) (Yeni Dosya No 2019/304)Davanın Duruşma Tarihi23.06.2020Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarAnkara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/678 esas sayılı dosya (yeni 2019/304 esas sayılı dosya) üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak 23.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile aynı gün yapılmış duruşmada T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin Şirket lehine davanın reddine karar vermiş olduğu, karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolunun açık bırakıldığı açıklanmış ve en son 25.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu gerekçeli kararın, 25.06.2020 tarihinde elektronik tebligat ile tarafımıza tebliğ edildiği duyurulmuştur. Davacı tarafça istinaf yoluna başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854567BIST