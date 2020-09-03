***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
03.09.2020 07:57
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
13.05.2010
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
24.05.2010
Davanın Konusu
Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle dava açılması
Karşı Taraf(lar)
Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi
Davanın Tutarı
3.174.109,97 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,3
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul (Kapatılan) 44 Sayılı Asliye Ticaret Mahkemesi (3. Asliye Ticaret Mahkemesi)- 2011/228- 2013/365
Davanın Duruşma Tarihi
30.06.2020
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından sözleşmesinin feshi nedeniyle Şirketimize karşı açılan dava ile ilgili olarak en son 28.07.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile 30.06.2020 tarihinde görülen murafaa duruşmasında Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından, karşı tarafın temyiz itirazlarının yerinde görülmediği belirtilerek, Yerel Mahkeme'nin Şirketimiz lehine verdiği kararının onandığı bilgisi açıklanmış ve söz konusu onama kararına karşı, tebliğini takip eden 15 gün içerisinde Yargıtay nezdinde karar düzeltme yolunun açık bırakıldığı belirtilmiştir. Karşı tarafın karar düzeltme yoluna başvurduğu öğrenilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873042
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