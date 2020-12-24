***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
24.12.2020 18:43
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
27.06.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.08.2011
Davanın Konusu
Alacak, Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Sn. Gözde Gürgün-Sn. Emine Hale Gürgün
Davanın Tutarı
10.000,00 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,01
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi- 2011/813
Davanın Duruşma Tarihi
24.12.2020
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn.Gözde Gürgün-Emine Hale Gürgün (C blok, 23 nolu daire sahibi) tarafından Şirketimiz'e karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi nezdinde açılan 2011/813 esas dosya sayılı davada, en son 24.06.2020 tarihli Özel Durum açıklaması ile aynı gün görülen duruşmada ilgili Mahkemece dosyanın incelemeye alınmasına, davacının keşif ve bilirkişi talebinin gelecek celsede değerlendirilmesine ve bu nedenle duruşmanın 24.12.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği duyurulmuştur.
24.12.2020 tarihinde görülen duruşmada ilgili Mahkeme tarafından davanın Şirketimiz lehine reddedilmiş oduğu öğrenilmiştir. Karara karşı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık bırakılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894819
BIST