***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
19.03.2021 18:44
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
20.04.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
09.05.2011
Davanın Konusu
Alacak, Tazminat
Karşı Taraf(lar)
Sn. Eray Yay
Davanın Tutarı
600.000,00 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,62
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Ankara 7. Tüketici Mahkemesi- 2011/515
Davanın Duruşma Tarihi
30.05.2017
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Eray Yay (C Blok, 13 numaralı daire sahibi) tarafından Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı açılmış dava ile ilgili olarak en son 16.10.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, daha önce 25.04.2018 tarihinde duyurulan Davacı'nın temyiz yoluna başvurması hususu haricinde, yeni bir gelişmenin olmadığı bilgisi paylaşılmıştır.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesinin ve istinafın Şirket lehine davanın red kararını hukuka uygun bularak onamıştır. Dosya Şirketimiz lehine kesinleşmiş olup, tamamıyla kapanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919451
BIST