***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi20.04.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi09.05.2011Davanın KonusuAlacak, TazminatKarşı Taraf(lar)Sn. Eray YayDavanın Tutarı600.000,00 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,62İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara 7. Tüketici Mahkemesi- 2011/515Davanın Duruşma Tarihi30.05.2017Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarAnkara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Eray Yay (C Blok, 13 numaralı daire sahibi) tarafından Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı açılmış dava ile ilgili olarak en son 16.10.2018 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, daha önce 25.04.2018 tarihinde duyurulan Davacı'nın temyiz yoluna başvurması hususu haricinde, yeni bir gelişmenin olmadığı bilgisi paylaşılmıştır.Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesinin ve istinafın Şirket lehine davanın red kararını hukuka uygun bularak onamıştır. Dosya Şirketimiz lehine kesinleşmiş olup, tamamıyla kapanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919451BIST