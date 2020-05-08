***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, İstanbul ili, Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, Oto Caddesi, N4, 304 pafta 1947 ada, 90 parselde yer alan Levent Loft 2 apartımanındaki, ekspertiz değeri KDV hariç 2.545.000 TL olan 76 no'lu bağımsız bölümün, KDV hariç 3.138.614 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843808BIST