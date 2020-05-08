***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 18:54
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, İstanbul ili, Şişli İlçesi, Esentepe Mahallesi, Oto Caddesi, N4, 304 pafta 1947 ada, 90 parselde yer alan Levent Loft 2 apartımanındaki, ekspertiz değeri KDV hariç 2.545.000 TL olan 76 no'lu bağımsız bölümün, KDV hariç 3.138.614 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843808
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05391,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,38
|Açılış
|: 391,47
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8049
|8,8490
|% 0,37
|
|Frank
|7,2925
|7,3364
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8852
|1,8946
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-2,27
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.551
|-18,30
|
|Tam
|2.566
|2.617
|-18,80
|
|Yarım
|1.252
|1.279
|-9,20
|
|Çeyrek
|624
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,24
|30,24
|0,78
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